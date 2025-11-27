Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın

Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan trafodaki yangın, küçük çaplı patlamalara rağmen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yangın nedeniyle mahallede geçici elektrik kesintisi yaşandı.

Abone ol

Büyükçekmece'de trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ulus Mahallesi'ndeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında trafoda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Trafodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.