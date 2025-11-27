Beşiktaş, Rafa Silva ile yeniden masaya oturdu

Beşiktaş ile Rafa Silva'nın orta yolu bulmak için yeniden masaya oturduğu ve bu görüşmede olumlu gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldız, haftalardır süren krizin ardından ilk kez olumlu bir adım attı. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ın son teklifine sıcak baktığı belirtildi.

"OCAK AYUNDA DURUMUNA BİRLİKTE BAKARIZ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Beşiktaş, Rafa Silva'ya "Bu meseleyi kapatalım. İdmanlara dön, ocak ayında durumuna birlikte bakarız." teklifi sundu. Ayrıca futbolcudan bir özür açıklaması yapması istendi. Yıldız futbolcunun ise bu talepleri karşılamaya sıcak baktığı aktarıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Rafa Silva ocak ayında transfer seçeneğinin açık bırakıldığı bu teklifi kabul etmeye yakın. Günler sonra tarafların ilk kez problemi çözmeye yakın olduğu, sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda Rafa Silva'nın kısa süre içinde yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade ediliyor.