Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak’taki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’taki Kor Mor doğalgaz sahasına yönelik saldırıyı endişeyle karşıladıklarını belirterek sivil altyapıyı hedef alan bu eylemleri kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Irak’taki Kor Mor doğalgaz sahasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. 

"YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ"

Keçeli, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Irak’taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak’ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz.

Erbil Başkonsolosluğumuz, söz konusu sahada çalışan vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır."

