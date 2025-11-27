Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı” için iş birliği yaptı

Gıdaya ilişkin güvenilir bilgiyi topluma ulaştırma misyonuyla faaliyet gösteren Sabri Ülker Vakfı, Hacettepe Üniversitesi’yle önemli bir iş birliğine imza attı. Öğrencilerin ve personelin dengeli beslenme konusunda bilinçlenmesini desteklemek ve kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü iş birliği ile oluşturulan “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı” kullanıma açıldı.

Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi ve doğru bilgilerin topluma ulaştırılması amacıyla 15 yıldır çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, gıda ve beslenme okuryazarlığına yönelik önemli bir adım daha attı. Sabri Ülker Vakfı, bünyesindeki Sağlıklı Yaşam Merkezi öncülüğünde, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı’nı, iş birliği yaptığı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde kullanıma açtı.

Açılış törenine Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, vakıf yönetimi ve bilim kurulu üyeleri, Bakanlık yetkilileri, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İçöz: “Uygulama alanı gıda okuryazarlığının yaygınlaşmasına dönük yenilikçi bir model”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dr. Talat İçöz, 15 yıldır toplumun dengeli beslenme ve gıda hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak hedefiyle hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İçöz, yakın zamanda düzenledikleri 5’inci Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı gibi etkinliklerle sürdürülebilir toplum sağlığı hedeflerine ulaşılmasına öncülük ettiklerini kaydetti. İçöz, şöyle devam etti:

“Toplumsal refahın en önemli bileşenleri olan sağlık, gıda ve beslenme alanındaki sürdürülebilir projelerimizin odağında bilgi kirliliğiyle mücadele ve gıda bilincini artırmak var. Gıda okuryazarlığı arttıkça, bilgi kirliliğinin azalacağına, bilinçli tercih yapılmasının kolaylaşacağına inanıyoruz. Açılışını yaptığımız ‘Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı’nı da bu konuda saha etkinliğimizi artıracak bir platform olarak kurguladık. Toplum sağlığına yönelik iyi uygulama örneklerinden birini oluşturacak bu alan, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve personelinin dengeli beslenme konusunda bilinçlenmelerini desteklerken, kronik hastalıkların önlenmesine de katkı sağlayacak. Bu alanda yürütülecek eğitim, danışmanlık, etkinlik, dijital içerik ve atölye çalışmaları, ülkemizde gıda okuryazarlığının yaygınlaşmasına dönük yenilikçi bir model oluşturacak.”

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Sabri Ülker Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel ise gıda ve beslenme okuryazarlığı uygulama alanının Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesinde günlük yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verilen bir alanda açıldığını belirtti. Demirel, bu alanda yıl boyu devam edecek olan faaliyetlerin detaylarını aktararak, alanın sürdürülebilir ve güncel içerikler sunarak öğrencilerin, üniversite personelinin ve danışan/hasta yakınlarının da faydalanacağı bir uygulama alanı olarak toplumsal faydaya olan katkısı anlamında bir ilk olduğunu vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı da, Sabri Ülker Vakfı’yla yapılan iş birliğinin, eğitim-öğretim hayatları devam eden öğrencilerimizin, bölümlerimizden hizmet alan danışan/hasta ve yakınlarının, üniversite personelimizin kendi sağlık yolculuklarına liderlik etmelerine, toplumsal farkındalığı artırmalarına ve geleceğin daha sağlıklı toplumlarını inşa etmelerine anahtar bir rol oynayacağını belirtti. Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, uygulama alanında yapılacak faaliyetlerin ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da Sabri Ülker Vakfı’yla halk sağlığını iyileştirmeye yönelik iş birliği adımları atmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Güran, “Sıhhiye Kampüsü’nde hayata geçirilen bu uygulama alanının, öğrencilerimiz ve personelimiz için önemli bir farkındalık kaynağı olacağına inanıyorum. Bu değerli katkı ve iş birliği için Sabri Ülker Vakfı’na teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Açılış sonrası öğrenciler için beslenme bilimi bilgi yarışması düzenlendi. Ayrıca, akademisyenlerin, öğrencilerin ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla, ünlü şeflerden Rafet İnce ile “Tabakta Sağlık Atölyesi” düzenlendi.

