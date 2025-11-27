Papa 14. Leo İstanbul’a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarını tamamlayarak İstanbul’a geçti. Esenboğa Havalimanı’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından uğurlanan Papa’nın uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaptı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, ilk durağı olan Ankara’dan ayrıldı.
PAPA 14. LEO, İSTANBUL'A GELDİ!
Esenboğa Havalimanı'nda Papa 14. Leo’yu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet uğurladı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.