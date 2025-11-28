Samsunspor, deplasmandan 1 puanla döndü

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı.

Samsunspor topladığı 10 puanla UEFA Konferans Ligi'nde 4. haftayı da averajla lider tamamladı. Breidablik ise puanını 2 yaptı.

6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.

55. dakikada Samsunspor 2-1 önce geçti. Holse'nin defansın arasına derinlemesine pasına hareketlenen Mouandilmadji, topu kaleci Anton Einarsson'un yanından ağlarla buluşturdu: 2-1

72. dakikada Breidablik 2-2 eşitliği yakaladı. Omarsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kristinsson'un şutunda, kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim

Alman teknik adam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, gösterdikleri performansın en iyi performansları olmadığını söyledi.

İlk yarıda basit bir gol yediklerini anlatan Reis, "Aslında ilk dakikalardan itibaren fena bir performans göstermedik. Ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık, bu 1 puan bizi mutlu etmedi." ifadesini kullandı.

Reis, Konferans Ligi'nde 10 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına iyi bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü ligde bir maçımız olacak. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. O yüzden oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var. O nedenle bazı değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncularımızın da durumuna bakmak istedik. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye’ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadı. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değildi." şeklinde konuştu.