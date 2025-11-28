BIST 10.945
DOLAR 42,49
EURO 49,28
ALTIN 5.717,12
HABER /  SPOR

Samsunspor, deplasmandan 1 puanla döndü

Samsunspor, deplasmandan 1 puanla döndü

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı.

Abone ol

Samsunspor topladığı 10 puanla UEFA Konferans Ligi'nde 4. haftayı da averajla lider tamamladı. Breidablik ise puanını 2 yaptı.

6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

Samsunspor, deplasmandan 1 puanla döndü - Resim: 0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.

55. dakikada Samsunspor 2-1 önce geçti. Holse'nin defansın arasına derinlemesine pasına hareketlenen Mouandilmadji, topu kaleci Anton Einarsson'un yanından ağlarla buluşturdu: 2-1

72. dakikada Breidablik 2-2 eşitliği yakaladı. Omarsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kristinsson'un şutunda, kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Samsunspor, deplasmandan 1 puanla döndü - Resim: 1

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim

Alman teknik adam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, gösterdikleri performansın en iyi performansları olmadığını söyledi.

İlk yarıda basit bir gol yediklerini anlatan Reis, "Aslında ilk dakikalardan itibaren fena bir performans göstermedik. Ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık, bu 1 puan bizi mutlu etmedi." ifadesini kullandı.

Reis, Konferans Ligi'nde 10 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına iyi bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü ligde bir maçımız olacak. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. O yüzden oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var. O nedenle bazı değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncularımızın da durumuna bakmak istedik. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye’ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadı. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değildi." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar Lyon gole boğdu liderliğe yükseldi
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar Lyon gole boğdu liderliğe yükseldi
Sütaş, döngüsel iş modeli ile SB COP 30’da örnek gösterildi
Sütaş, döngüsel iş modeli ile SB COP 30’da örnek gösterildi
Petrol Ofisi Grubu'nun yeni marka yüzü Kenan Doğulu oldu
Petrol Ofisi Grubu'nun yeni marka yüzü Kenan Doğulu oldu
Türkiye–Azerbaycan görüşmesinde barış vurgusu
Türkiye–Azerbaycan görüşmesinde barış vurgusu
Domenico Tedesco: Sadece Galatasaray maçını düşüneceğim
Domenico Tedesco: Sadece Galatasaray maçını düşüneceğim
Ankara’da 154 işçi hastaneye kaldırıldı
Ankara’da 154 işçi hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'dan TFF'ye Rolland Sallai ve Ederson tepkisi!
Galatasaray'dan TFF'ye Rolland Sallai ve Ederson tepkisi!
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e destek
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e destek
Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti
Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti
12 Dev Adam, Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı
12 Dev Adam, Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı
Fenerbahçe evinde fırsat tepti
Fenerbahçe evinde fırsat tepti
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı