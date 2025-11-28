Türkiye–Azerbaycan görüşmesinde barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Talimatlar Temsilcisi Halef Halefov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile Karabağ’daki inşa sürecinin ele alındığını ve bölgedeki kalıcı barış için tüm gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Talimatlar Temsilcisi Sayın Halef Halefov ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“KALICI BARIŞ İÇİN GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILMALI”

Kılıç paylaşımda, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Talimatlar Temsilcisi Sayın Halef Halefov ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırladık.

Görüşmede; Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ’ın azatlığa kavuşması ile inşa ve ihya süreçlerini ele aldık. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için gerekli bütün adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurguladık.

Öte yandan bölgesel ve küresel konular üzerinde mülahazalarda bulunduk. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik.”