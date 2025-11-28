Domenico Tedesco: Sadece Galatasaray maçını düşüneceğim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ardından "1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında sahasında Ferencvaros’la 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda olsa da ilk 11'de başlayan oyuncularım, sonradan giren ve kendilerini gösteren oyuncularım. 1-0'dan sonra böyle bir takıma karşı 1-1'i bulmak kolay değil ama tabii maçı kazanmak isterdim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN MESAJ

Galatasaray derbisi ile ilgili konuşan Tedesco, "Çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız." sözlerini sarf etti.

"SADECE GALATASARAY'I DÜŞÜNECEĞİM"

Derbi ile ilgili açıklamalarına devam eden Tedesco, "1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız." dedi.