Ankara’da 154 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir inşaatta, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 154 işçi hastaneye kaldırıldı. 4 işçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir şantiyede toplu gıda zehirlenmesi vakası yaşandı. Alınan bilgilere göre, bir yemek şirketinin getirdiği yemeği yiyen 120 işçi, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

ANKARA'DA TOPLU GIDA ZEHİRLENMESİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevre hastanelere başvuran işçilerin sayısı kısa sürede 154’e yükseldi.

Tedavi altına alınan işçilerden 8’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 142 işçinin acil servislerdeki müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Durumu ağır olan 4 işçinin ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.