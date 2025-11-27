BIST 10.945
DOLAR 42,44
EURO 49,32
ALTIN 5.675,54
HABER /  GÜNCEL

Ankara’da 154 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara’da 154 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir inşaatta, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 154 işçi hastaneye kaldırıldı. 4 işçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir şantiyede toplu gıda zehirlenmesi vakası yaşandı. Alınan bilgilere göre, bir yemek şirketinin getirdiği yemeği yiyen 120 işçi, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

ANKARA'DA TOPLU GIDA ZEHİRLENMESİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevre hastanelere başvuran işçilerin sayısı kısa sürede 154’e yükseldi.

Tedavi altına alınan işçilerden 8’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 142 işçinin acil servislerdeki müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Durumu ağır olan 4 işçinin ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan TFF'ye Rolland Sallai ve Ederson tepkisi!
Galatasaray'dan TFF'ye Rolland Sallai ve Ederson tepkisi!
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e destek
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e destek
Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti
Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti
12 Dev Adam, Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı
12 Dev Adam, Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı
Fenerbahçe evinde fırsat tepti
Fenerbahçe evinde fırsat tepti
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izledi
Ordu'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Ordu'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Hong Kong'da yangın faciası: Ölü sayısı 83'e çıktı
Hong Kong'da yangın faciası: Ölü sayısı 83'e çıktı
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
ABD'nin başkentindeki silahlı saldırıda vurulan ulusal muhafızların kimlikleri açıklandı
ABD'nin başkentindeki silahlı saldırıda vurulan ulusal muhafızların kimlikleri açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak’taki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak’taki saldırıya kınama