Sıcak su ile duş alıyorsanız dikkat! Cildiniz ölüyor olabilir...

Sıcak su ile duş alıyorsanız dikkat! Cildiniz ölüyor olabilir...

Dermatoloji uzmanları, yüksek sıcaklıkta duş almanın saç köklerine sanılandan daha fazla zarar verebileceğini; aşırı sıcak suyun saçın doğal koruma bariyerini zayıflatıp dökülmeyi artırabileceğini söylüyor.

Almanya'da yapılan sağlık uyarıları, günlük rutin gibi görünen sıcak duş alışkanlığının saçlar üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Dermatologlara göre sık sık yüksek ısıda duş almak, baş derisinin doğal yapısını bozarak saç dökülmesini tetikleyebiliyor.

Uzmanlar, genetik yatkınlık ve yaş gibi faktörlerin saç kaybında önemli rol oynadığını hatırlatırken, duş suyu sıcaklığının da göz ardı edilmemesi gereken bir etken olduğunu altını çiziyor.

SAÇ DERİSİNİN KALKANI ZEDELENİYOR

Baş derisi uzun süre çok sıcak suya maruz kaldığında doğal yağ tabakası zarar görüyor, deride tahriş ve iltihaplanma riski yükseliyor, saç kökleri zayıflıyor ve kırılgan hale geliyor. Bu durum özellikle saç dökülmesine yatkın kişilerde daha görünür bir şekilde etkisini gösteriyor.

Bir dermatolog, durumu "Zaten saç dökülmesi yaşıyorsanız aşırı sıcak duş bu sorunu hem görünür hem hissedilir şekilde kötüleştirebilir."

