Sıcak su ile duş alıyorsanız dikkat! Cildiniz ölüyor olabilir...

SAÇ DERİSİNİN KALKANI ZEDELENİYOR

Baş derisi uzun süre çok sıcak suya maruz kaldığında doğal yağ tabakası zarar görüyor, deride tahriş ve iltihaplanma riski yükseliyor, saç kökleri zayıflıyor ve kırılgan hale geliyor. Bu durum özellikle saç dökülmesine yatkın kişilerde daha görünür bir şekilde etkisini gösteriyor.