TÜİK: 2024'te sağlık harcamaları yüzde 89 arttı

TÜİK verilerine göre, 2024’te sağlık harcaması yüzde 89,6 artarak 2,36 trilyon TL’ye çıktı. Ancak cepten sağlık harcaması yüzde 100,2 artışla 442,3 milyar TL’ye ulaştı. Harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 5,3’e yükselirken, kişi başı harcama 27.587 TL oldu. Harcamaların yüzde 54,6’sı hastanelerde gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye’nin toplam sağlık harcaması 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar liraya yükseldi. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde sağlık sistemine yapılan bu harcamaların önemli kısmı kamudan karşılansa da, vatandaşların cebinden yaptığı ödeme de dikkat çekici şekilde arttı.

Vatandaşların cepten yaptığı sağlık harcamaları 2024’te yüzde 100,2 artışla 442,3 milyar liraya çıktı. Böylece cepten harcamanın toplam sağlık harcamasındaki payı yüzde 18,8’e ulaştı.

DEVLETİN PAYI YÜZDE 76,1, ÖZEL SEKTÖRÜNKİ YÜZDE 23,9

Genel devlet harcamaları toplam içinde yüzde 76,1’lik paya sahip olurken, bu kalem içinde en büyük yükü Sosyal Güvenlik Kurumu üstlendi. Kurum, toplam sağlık harcamalarının yüzde 39,5’ini karşıladı. Merkezi devletin katkısı yüzde 36 olurken, özel sektörün toplam harcamadaki payı yüzde 23,9 oldu. Özel sektörde en büyük kalem olan hane halklarının cepten harcaması dışında sigorta şirketleri yüzde 2,8, diğer özel kuruluşlar yüzde 2,4, mahalli idareler ise yüzde 0,6 pay aldı .

HARCAMALARIN YARIDAN FAZLASI HASTANELERDE YAPILDI

Sağlık hizmeti sunucularına göre dağılıma bakıldığında, toplam harcamaların yüzde 54,6’sı hastanelerde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 19,6 ile eczaneler ve tıbbi malzeme sağlayıcıları, üçüncü sırada ise yüzde 11’lik payla ayakta bakım hizmeti veren kuruluşlar yer aldı. Yatırım harcamaları ise 172,3 milyar liraya çıkarak yüzde 57,6 oranında arttı .

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI 27 BİN 587 LİRAYA ÇIKTI

Kişi başına düşen sağlık harcaması 2024’te önceki yıla göre yüzde 89,2 artışla 27 bin 587 liraya ulaştı. Dolar bazında da önemli artış yaşandı; kişi başına harcama 621 dolardan 840 dolara çıktı. Bu artış, hem TL bazındaki yüksek artış oranlarını hem de döviz kurunun etkisini yansıtıyor.

GSYH’YE ORANLA SAĞLIK HARCAMASI YÜKSELDİ

Toplam sağlık harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı da 2023’teki yüzde 4,6 seviyesinden 2024’te yüzde 5,3’e yükseldi. Bu artış, sağlık harcamalarının ekonomik büyüklük içindeki payının da genişlediğini gösteriyor.