Savaş kapıda! Maduro'dan ABD saldırısına karşı "hazır olun" talimatı

ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalmaya devam ediyor. ABD'nin Karayipler bölgesine yaptığı askeri yığınağın ardından, Venezuela'da savaş hazırlıkları yapılıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi. Maduro, "Bu halk, Bolivar’ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Venezuela ulusal basınındaki habere göre Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katıldı ve ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösterdi.

"TETİKTE VE HAZIR OLUN"

Maduro, Venezuela’ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti.



Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, "(ABD) Emperyalist yabancı güçler, Karayip Denizi’nin, Güney Amerika’nın ve Venezuela’nın barışını ne ABD kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela kamuoyunun inandığı sahte ve abartılı gerekçelerle sürekli tehdit ediyor." dedi.

Maduro, ülkenin onurundan ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün Venezuela’da halkımızı korkutan hiçbir tehdit veya saldırganlık yok. Bu halk, Bolivar’ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." diye konuştu.

ABD'DEN CARTEL DE LOS SOLES KARARI

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ GRUBU BÖLGEDE

ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve beraberindeki saldırı grubunu Karayipler ve Pasifik'e göndermesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri seçenekleri tekrardan gündeme taşıdı. Bu konuşlandırma, Panama'nın işgal edildiği 1989'dan bu yana "Latin Amerika'daki en büyük ABD askeri varlığı" olarak dikkati çekiyor.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

VENEZUELA'NIN ASKERİ GÜCÜ

Global Firepower verilerine göre, Venezuela, 144 ülke arasında askeri güç sıralamasında 50. sırada yer alıyor. Ülkenin 123 bin aktif askeri, 220 bin milisi ve 8 bin yedek personeli bulunuyor.

Venezuela'nın envanterinde, Rusya'dan tedarik edilen yaklaşık 23 adet Su-30MKV savaş uçağı ile 1980'lerde ABD'den satın alınan 15 adet F-16A, 8 Mi-17 helikopteri, 12 radar sistemi, S-300VM hava savunma füzeleri, 44 adet S-125 Pechora sistemi (orta menzilli bir karadan havaya füze savunma sistemi) ve Rusya menşeili 5 bin "Igla-S" tipi portatif hava savunma füze sistemi yer alıyor.

Ulusal basındaki habere göre, yakın zamanda Rusya'dan Pantsir-S1 ve Buk-M2E kara-hava füze sistemleri ile S-300VM ve S-125 Pechora hava savunma sistemleri de ülkeye ulaştı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsüne (IISS) göre, Venezuela, 173 Fransız yapımı AMX-13, 78 İngiliz üretimi Scorpion-90 hafif tanklarının yanı sıra Çin yapımı VN-4'lerin de bulunduğu farklı sınıflardan toplam 8 bin 802 zırhlı araca sahip.