CHP 39. Olağan Kurultayı! Partide nasıl bir değişim bekleniyor?

CHP 39. Olağan Kurultayı başlıyor. Üç gün sürecek kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkanlığa aday... Kurultayda, İmamoğlu için toplanan 24 milyon imza sergilenecek. İlk gün, PM üye sayısının 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişikliklerin de yapılması planlanıyor.Partinin kayıtlı 1300'ün üzerinde delegesi, parti tüzüğünde değişikliğe gidilmesi için oy kullanacak.

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı, Ankara'da “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla başlıyor.Kurultayda, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için toplanan 24 milyonu aşkın imza, salon dışındaki bir TIR’da sergilenecek.

Kurultayın ilk günü parti tüzüğünde değişikliğe gidilmesi planlanıyor

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ilk günü olan 28 Kasım'da yani bugün hazırlanan parti programı delegelerin takdirine sunulacak.

İlk gün ayrıca, PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişikliklerin de yapılması planlanıyor.

Böylece partinin kayıtlı 1300'ün üzerinde delegesi, yeni parti programının yanı sıra, parti tüzüğünde kendilerine sunulan bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi için oy kullanacak.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olağan kurultayının ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması ve itiraz için 3 gün süre olacak.

Kurultaydan sonraki ilk cumartesi CHP'nin Genel Başkanı, kurultayda belirlenen PM üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün genel merkezdeki PM toplantısı sonucu, yeni MYK üyeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

