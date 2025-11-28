Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı soyunma odasında ziyaret ederek tebrik etti. Sporcularla sohbet eden Erdoğan, Ercan Osmani'ye "Hemşehrilerini duman ettiniz ya," derken; Başantrenör Ergin Ataman ve Kaptan Cedi Osman kendisine 2025 EuroBasket'te kazanılan gümüş madalyayı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etmek üzere soyunma odasına indi. Maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yerinde takip eden Erdoğan, teknik heyet ve sporcularla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Maçın ardından tribündeki vatandaşları selamlayan ve onlarla kısa bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra soyunma odasına geçerek galibiyet için tebriklerini iletti.

SPORCULARLA ÖZEL SOHBET

Erdoğan'ın, milli basketbolcularla yaptığı sıcak sohbetler dikkat çekti. Bosna Hersek asıllı Ercan Osmani'ye takılarak "Hemşehrilerini duman ettiniz ya," demesi tebessüme neden oldu.

Sakatlıkları devam eden oyuncuların durumlarını da soran Erdoğan, tedavisi süren Cedi Osman'a "Cedi, toparladın mı? Önümüzdeki maça yetişiyor musun?" diye sordu. Dördüncü periyotta sakatlık yaşayan Onuralp Bitim ile de konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, Başantrenör Ergin Ataman'a dönerek, "Böyle terli terli bekletmeyelim. Hemen duşlarını alsınlar," diyerek oyuncuların dinlenmesi gerektiğini hatırlattı. Başantrenör Ataman, tebrik ziyareti için teşekkür ederken, takımın Pazar günü İsviçre ile oynayacağı maçı hatırlattı.

EUROBASKET MADALYASI CUMHURBAŞKANI'NA TAKDİM EDİLDİ

Ziyaret sırasında anlamlı bir an da yaşandı. Başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) kazanılan gümüş madalyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik ziyaretinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu gibi önemli isimler eşlik etti.