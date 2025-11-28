Cem Küçük Fatih Altaylı'nın vukuatlarını sıraladı kararı eleştirenlere seslendi

Yazar Cem Küçük, Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi kararını eleştirenlere seslendi. Altaylı için "Her gün onlarca yalan söyleyen ve manipülasyon yapan bir adam var karşımızda." ifadelerini kullanan Küçük, "Siz ne zaman öz eleştiri yapacaksınız?" dedi.

Abone ol

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılanan Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis verilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Altaylı'ya hapis kararını eleştirenlere Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten tepki geldi. Bugünkü yazısında Altaylı'nın karıştığı olayları sıralayan Küçük, "Siz ne zaman öz eleştiri yapacaksınız?" diye sordu.

"Depremzedelere destek programını RTÜK engelledi"

(...)Fatih Altaylı 6 Şubat depremzedeleri için yapmak istedikleri yardım ve destek programının Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından engellendiğini söyledi. Açıklamaya cevap veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Altaylı'nın "manipülasyon peşinde olduğunu" söyledi. Altaylı ya da muhalifler özür diledi mi?

"Kanıt sunamadı"

2017’de "12 ByLock'çu vali var" diye yazdı Fatih Altaylı. Savcılık kendisini çağırdı ve iddiasının kaynağını sordu. Tabii kanıt sunamadı ve başka arkadaşlarını suçladı. “Haber toplantısında duydum” dedi ve hemen Zülfikar Ali Aydın’ı suçladı. Böyle de kaypak adam!

"Genç bir kızı, Serap Çil’i golf sopasıyla dövdü"

Genç bir kızı, Serap Çil’i golf sopasıyla dövdü. FETÖ’cü polis şefi Ali Fuat Yılmazer’in yardımıyla kurtuldu. Genç bir kızın hayatını kararttı ama ceza almadan kurtardı.

"Trafik işlemiyor dedirtmek için"

İstanbul’daki trafik kontrolleri için, “Hükûmet, Ekrem İmamoğlu’nu zor duruma düşürmek; trafik işlemiyor dedirtmek için böyle yapıyor" yalanını utanmadan söyledi.

"Bu adamın hiç mi suçu yok?"

Muhalif arkadaşlara şunu diyorum: Tamam Altaylı bırakılabilirdi. Çok ceza aldı, az ceza aldı, tartışılabilir. Ama bu adamın hiç mi suçu yok? Her gün onlarca yalan söyleyen ve manipülasyon yapan bir adam var karşımızda. Buraya daha birçok örnek koyabilirim. Neden hiç öz eleştiri yapmıyorsunuz? Siz ne zaman öz eleştiri yapacaksınız?"