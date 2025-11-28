BIST 10.951
DOLAR 42,51
EURO 49,28
ALTIN 5.721,57
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Abone ol

Suriye basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği belirtildi. Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi. İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıya ilişkin Suriye resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi. Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle bir araya geldi
Bakan Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle bir araya geldi
Cem Küçük Fatih Altaylı'nın vukuatlarını sıraladı kararı eleştirenlere seslendi
Cem Küçük Fatih Altaylı'nın vukuatlarını sıraladı kararı eleştirenlere seslendi
Süper Lig'de dev derbi! Futbolda haftanın programı...
Süper Lig'de dev derbi! Futbolda haftanın programı...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-euro...
Ankara'da gıda zehirlenmesi soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da gıda zehirlenmesi soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Terör suçlarına af var mı? Canlı yayında dikkat çeken açıklama
Terör suçlarına af var mı? Canlı yayında dikkat çeken açıklama
Savaş kapıda! Maduro'dan ABD saldırısına karşı "hazır olun" talimatı
Savaş kapıda! Maduro'dan ABD saldırısına karşı "hazır olun" talimatı
15. Türkiye Enerji Zirvesi 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek
15. Türkiye Enerji Zirvesi 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek
Lisedeki öğretmeniyle birlik olup matematik öğretmenini öldürdüler! 19 yıl önceki cinayetin sırrı çözüldü
Lisedeki öğretmeniyle birlik olup matematik öğretmenini öldürdüler! 19 yıl önceki cinayetin sırrı çözüldü
Rusya Federal Uzay Ajansı, Baykonur Uzay Üssü'ndeki fırlatma rampasının hasar gördüğünü açıkladı
Rusya Federal Uzay Ajansı, Baykonur Uzay Üssü'ndeki fırlatma rampasının hasar gördüğünü açıkladı
Kademe kademe kısmı af mı geliyor? Bazı cezalar da artıyor
Kademe kademe kısmı af mı geliyor? Bazı cezalar da artıyor
ABD Başkanı Donald Trump yeni bir adım atacağını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump yeni bir adım atacağını duyurdu