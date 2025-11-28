28 Kasım altın fiyatları! Gram altın yükseldi, çeyrek altın da...

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altının gram fiyatı bugün 5 bin 720 liradan alıcı buluyor. İşte altın piyasası...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 5 bin 671 liradan tamamladı.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 560 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 90 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin 100 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.