BIST 10.951
DOLAR 42,51
EURO 49,28
ALTIN 5.721,57
HABER /  EKONOMİ

TÜİK'in verileri! Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK'in verileri! Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 olarak tespit edildi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 27 bin azalışla 3 milyon 33 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde ölçüldü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanadalı bakan hükümetin petrol boru hattı projesi nedeniyle istifa etti
Kanadalı bakan hükümetin petrol boru hattı projesi nedeniyle istifa etti
CHP 39. Olağan Kurultayı! Partide nasıl bir değişim bekleniyor?
CHP 39. Olağan Kurultayı! Partide nasıl bir değişim bekleniyor?
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1022 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1022 kişi gözaltına alındı
Kiracı çıkarmak isteyen ev sahibi yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Kiracı çıkarmak isteyen ev sahibi yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Bakan Yerlikaya 'Bir bir yakalayıp getireceğiz' diyerek duyurdu! 8 suçlu Türkiye'de
Bakan Yerlikaya 'Bir bir yakalayıp getireceğiz' diyerek duyurdu! 8 suçlu Türkiye'de
28 Kasım altın fiyatları! Gram altın yükseldi, çeyrek altın da...
28 Kasım altın fiyatları! Gram altın yükseldi, çeyrek altın da...
Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişiyi öldürdü
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişiyi öldürdü
Bakan Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle bir araya geldi
Bakan Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle bir araya geldi
Cem Küçük Fatih Altaylı'nın vukuatlarını sıraladı kararı eleştirenlere seslendi
Cem Küçük Fatih Altaylı'nın vukuatlarını sıraladı kararı eleştirenlere seslendi
Süper Lig'de dev derbi! Futbolda haftanın programı...
Süper Lig'de dev derbi! Futbolda haftanın programı...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-euro...