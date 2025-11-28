BIST 10.951
DOLAR 42,51
EURO 49,28
ALTIN 5.721,57
HABER /  DÜNYA

Kanadalı bakan hükümetin petrol boru hattı projesi nedeniyle istifa etti

Kanadalı bakan hükümetin petrol boru hattı projesi nedeniyle istifa etti

Kanada Kimlik, Kültür, Resmi Diller Bakanı Steven Guilbeault, hükümetin çevre politikaları ve yeni petrol boru hattı projesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

Guilbeault, kararını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından duyurdu. Kararını Başbakan Mark Carney'nin Alberta bölgesinde petrol üretimini artırmak için yeni bir petrol boru hattı projesini imzalamasının ardından verdiğini belirten Guilbeault, "Bu anlaşmanın ekonomik bağlamı bir tarafa, çevre konularının önde ve merkezde olması gerektiğine inanan biriyim." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmaya çevre endişeleri nedeniyle karşı olduğunu belirten Guilbeault, ayrıca anlaşma sürecinde bölgedeki yerli halkların fikirlerinin alınmadığını da belirtti.

Başbakan Carney de yaptığı açıklamada, Guilbeault'a görevindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP 39. Olağan Kurultayı! Partide nasıl bir değişim bekleniyor?
CHP 39. Olağan Kurultayı! Partide nasıl bir değişim bekleniyor?
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1022 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1022 kişi gözaltına alındı
Kiracı çıkarmak isteyen ev sahibi yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Kiracı çıkarmak isteyen ev sahibi yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Bakan Yerlikaya 'Bir bir yakalayıp getireceğiz' diyerek duyurdu! 8 suçlu Türkiye'de
Bakan Yerlikaya 'Bir bir yakalayıp getireceğiz' diyerek duyurdu! 8 suçlu Türkiye'de
28 Kasım altın fiyatları! Gram altın yükseldi, çeyrek altın da...
28 Kasım altın fiyatları! Gram altın yükseldi, çeyrek altın da...
Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişiyi öldürdü
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişiyi öldürdü
Bakan Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle bir araya geldi
Bakan Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle bir araya geldi
Cem Küçük Fatih Altaylı'nın vukuatlarını sıraladı kararı eleştirenlere seslendi
Cem Küçük Fatih Altaylı'nın vukuatlarını sıraladı kararı eleştirenlere seslendi
Süper Lig'de dev derbi! Futbolda haftanın programı...
Süper Lig'de dev derbi! Futbolda haftanın programı...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-euro...
Ankara'da gıda zehirlenmesi soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da gıda zehirlenmesi soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı