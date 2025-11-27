Türkiye'nin ultra zengin sayısı belli oldu! Bu listeye girmek kolay değil

Rapor, ayrıca servet yönetimi ve yatırım tercihleri açısından da eğilimleri ele alıyor. Yüksek servete sahip bireylerin yatırım olarak gayrimenkul, ticari emlak, tarım arazisi, sürdürülebilir (ESG) varlıklar gibi alanlara yöneldiğini belirtiyor.

Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri serveti bulunan ultra zengin kişi sayısı 1.932 olarak kayıtlara geçti.