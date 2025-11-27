Türkiye'nin ultra zengin sayısı belli oldu! Bu listeye girmek kolay değil
30 milyon dolar üzeri servete sahip kişilerin en fazla bulunduğu ülkelerin sıralaması yapıldı. Raporda yer alan verilere göre Türkiye’deki ultra zengin kişi sayısı da netleşti.
Knight Frank Wealth Report 2024'e göre dolar bakımından ülkelerin ultra zengin sayıları belli oldu. Knight Frank Wealth Report 2024, ülkelerin dolar bazlı ultra zengin nüfusunu gözler önüne serdi.
Rapor, ayrıca servet yönetimi ve yatırım tercihleri açısından da eğilimleri ele alıyor. Yüksek servete sahip bireylerin yatırım olarak gayrimenkul, ticari emlak, tarım arazisi, sürdürülebilir (ESG) varlıklar gibi alanlara yöneldiğini belirtiyor.
Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri serveti bulunan ultra zengin kişi sayısı 1.932 olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'DE ULTRA ZENGİNLERİN SAYISINDA ARTIŞ
2024 raporunda Türkiye’de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının en çok arttığını; global servet artışı eğilimleriyle Türkiye’nin konumunu vurgulanıyor.
KİLİT ÜLKE SIRALAMASI
Kilit ülke performansı açısından, Türkiye, en zengin kişilerin (UHNWI) sayısında yüzde 10'luk bir artışla sıralamada başı çekerken, onu yüzde 8 ile ABD takip ediyor.