Türkiye'nin ultra zengin sayısı belli oldu! Bu listeye girmek kolay değil

|
30 milyon dolar üzeri servete sahip kişilerin en fazla bulunduğu ülkelerin sıralaması yapıldı. Raporda yer alan verilere göre Türkiye’deki ultra zengin kişi sayısı da netleşti.

Türkiye'nin ultra zengin sayısı belli oldu! Bu listeye girmek kolay değil - Resim: 1

Knight Frank Wealth Report 2024'e göre dolar bakımından ülkelerin ultra zengin sayıları belli oldu. Knight Frank Wealth Report 2024, ülkelerin dolar bazlı ultra zengin nüfusunu gözler önüne serdi.

Türkiye'nin ultra zengin sayısı belli oldu! Bu listeye girmek kolay değil - Resim: 2

Rapor, ayrıca servet yönetimi ve yatırım tercihleri açısından da eğilimleri ele alıyor. Yüksek servete sahip bireylerin yatırım olarak gayrimenkul, ticari emlak, tarım arazisi, sürdürülebilir (ESG) varlıklar gibi alanlara yöneldiğini belirtiyor.

Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri serveti bulunan ultra zengin kişi sayısı 1.932 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ultra zengin sayısı belli oldu! Bu listeye girmek kolay değil - Resim: 3

TÜRKİYE'DE ULTRA ZENGİNLERİN SAYISINDA ARTIŞ

2024 raporunda Türkiye’de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının en çok arttığını; global servet artışı eğilimleriyle Türkiye’nin konumunu vurgulanıyor.

Türkiye'nin ultra zengin sayısı belli oldu! Bu listeye girmek kolay değil - Resim: 4

KİLİT ÜLKE SIRALAMASI

Kilit ülke performansı açısından, Türkiye, en zengin kişilerin (UHNWI) sayısında yüzde 10'luk bir artışla sıralamada başı çekerken, onu yüzde 8 ile ABD takip ediyor.

