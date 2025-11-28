CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Audi A6 aracı olay oldu iki hafta önceki sözleri ortaya çıktı

Kendisine ait Audi A6'yı arkadaşı iş insanı Mehmet Hazım Giray'a kullandırdığı tespit edilen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, iki hafta önce medyaya "Benim lüks bir arabam da olabilir ama yok. Vardı bunları milletvekili olduğum ay hepsini satışa çıkardım ve sattım. 7 kasa bilmem ne ile gezemem" dediği ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde durdurulan Audi A6 2023 model aracın sahibi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait çıktı. Ancak direksiyonda milletvekili değil, ünlü bir otel zincirinin sahibi Mehmet Hazım Giray olduğu görüldü.

Çakar tertibatı bulunan ve milletvekili dokunulmazlığı kapsamında olan aracın, İstanbul-İzmir otoyolunu ve şehir içi güzergahları milletvekili olmadan defalarca kullandığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntüleriyle belgelendi.

"Yakın arkadaşım olması dolayısıyla bana güvendiği için vermiştir"

Emniyette ifadesi alınan ve ardından adli makamlara sevk edilen Mehmet Hazım Giray, suçlamaları kabul etmedi. Giray, Ali Mahir Başarır ile hemşehri olduklarını ve geçmişe dayanan bir dostlukları bulunduğunu belirterek, "Ali Mahir Başarır ailecek görüştüğüm birisidir. Kendisi avukat olması dolayısıyla geçmişte benim avukatlığımı da yapmaktaydı. Söz konusu araç emanet olarak bende durmaktadır. Özel bir amaç yoktur. Yakın arkadaşım olması dolayısıyla bana güvendiği için vermiştir. İstanbul'a geldiği süreçlerde kendisi kullanmaktadır" savunmasını yaptı.

Audi A6 aracını arkadaşına veren Başarır, bu kez de iki hafta önce yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, sosyal medya hesabından Başarır'ın bir televizyon kanalına yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

"Ben 7 kasa bilmem ne ile gezemem dedim"

Başarır o videoda "Hiçbir siyasetçi milletvekili açım diyemez. Açım derse asgari ücretle çalışan milyonlara haksızlık yapar. Hepimizin belli maliy seviyesi var. Zaten ben açım demiyorum millet aç diyorum bunu ortaya koymamız lazım. Avukatlıktan iyi para kazanmış taşınmazlarını evlerini almış hepsini banka kredisiyle almış insanlarız. Benim lüks bir arabam da olabilir ama yok. Vardı bunları milletvekili olduğum ay hepsini satışa çıkardım ve sattım. Ben 7 kasa bilmem ne ile gezemem dedim. Biz artık başka bir hayatımız olacak dedim. Saat falan bile takmadım. Bu halka olan saygımdan dolayı. Tercimizi siyasetse daha sade yaşamalıyız." diyor.

"Bu durumda da derhal 'grup başkanvekilliği görevinden istifa etmeli' demek kaçınılmaz olacak"

Gürsoy, Başarır'ın açıklamalarının yer aldığı videonun altına "2 hafta önce, "lüks araçlarının tamamını vekil olunca sattığını' söylediğine göre, belgelenince Halk TV'de 'şahsıma ait' dediği aracı o gün için kendinin saymıyor demektir. Bu da bana başka bir sorgulama yaptırıyor: Belki de Hazım Giray, kendi için hazırladığı (parasını kendi verdiği) aracı Ali Mahir Başarır üzerine aldı ve onun adına da TBMM ayrıcalıklarını kullanıyor. Başka da bir şey aklıma gelmiyor. Öbür türlü, "Ali Mahir başarır 2 hafta içerisinde büyük yalanlar söylemiş' demek zorunda kalacağız. Bu durumda da derhal 'grup başkanvekilliği görevinden istifa etmeli' demek kaçınılmaz olacak. Her şeyi yalanlama ve her şeyin üstünü örtme gibi bir tavrı var bugünkü yöneticilerin, dilerim bu kez öyle yapmazlar." değerlendirmesinde bulundu.