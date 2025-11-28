BIST 10.937
Beşiktaş seçime gidecek mi? Serdal Adalı kararını verdi

Başkan Serdal Adalı, 3.5 yıldır süren sıkıntılı dönemde tekrar eden seçimlerin Beşiktaş’ı her açıdan yıprattığını vurguluyor, istikrar için görevine devam etmeyi planlıyor

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı tabloya rağmen seçim ihtimalini gündemine almıyor. Muhalefetin olağanüstü genel kurul için hazırlık yaptığı dönemde Adalı, sık sık tekrarlanan seçimlerin ve yönetim değişikliklerinin kulübün istikrarsızlığında en büyük paya sahip olduğunu savunuyor.

Adalı, son 3.5 yılda yaşanan süreçte özellikle futbol şubesinde sürekliliğin sağlanamamasının Beşiktaş’ın bugünkü durumuna zemin hazırladığını dile getiriyor. Yönetim değişikliklerinin kulübün yapılanmasını sekteye uğrattığını belirten Adalı, bu döngünün sona ermesi gerektiğini ifade ediyor.

Başkan Adalı’nın önceliği, mevcut yönetimle birlikte kulübün iç sorunlarını çözmek. Futbol yapılanmasında kalıcı bir düzen tesis etmeyi hedefleyen Adalı, istikrarın Beşiktaş için en önemli ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Beşiktaş’ta muhalefet olağanüstü kongre için çalışırken, Başkan Serdal Adalı’nın seçim yerine istikrarı önceleyen yaklaşımı camiada dikkat çekiyor.

