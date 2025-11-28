BIST 10.937
Fitness eğitmeni tavuk döner yedi! Gözü bu hale geldi

İstanbul'da tavuk döner yiyen 35 yaşındaki Aylar Aksoy zehirlendi. Zehirlenmeye bağlı tansiyonu yükselen Aksoy'un gözündeki damarların zorlanması nedeniyle görme kaybı riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

İstanbul’da yaşayan 35 yaşındaki fitness eğitmeni Aylar Aksoy, pazar günü Çağlayan’da yediği tavuk dönerin ardından rahatsızlandı.

SERUM TAKILDI, EVİNE GÖNDERİLDİ
İlk olarak hastaneye giden Aksoy’a serum takıldı ve evine gönderildi. Ancak saatler içinde durumu ağırlaşan genç kadın kusmaya başlayınca yeniden hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde gıda zehirlenmesi geçirdiği belirlendi.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM, GÖZÜMÜ KAYBEDİYORDUM'
Zehirlenmeye bağlı olarak tansiyonu yükselen Aksoy’un, gözündeki damarların zorlanması nedeniyle görme kaybı riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Sabah’ın haberine göre Aksoy, yaşadıklarını “Ölümden döndüm. Az kalsın gözümü kaybediyordum. Tavuk döner yedikten sonra zehirlenme teşhisi konuldu. Dışarıda yiyip içtiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor” sözleriyle anlattı.

