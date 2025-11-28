BIST 10.951
Kağıthane'de husumetlilerin kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada

Kağıthane'de bir kişi tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Kasım'da Çeliktepe Mahallesi Dutluk Caddesi'nde, Haluk Akgül (45) ile Rauf D. (27) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rauf D., husumetlisi olduğu belirtilen Akgül'ü sırtından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akgül, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmayla kaçan şüpheli Rauf D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar yer alıyor.

