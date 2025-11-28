2026 asgari ücret zam oranı bu rakamı geçmez! Net asgari ücret 28 bin olması için...
1 Ocak 2026 itibariyle yeni asgari ücret için önümüzdeki hafta komisyon görüşmeleri başlıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanı etkileyecek 2026 asgari ücreti en 'iyimser' tahmin gerçekleşirse asgari ücret 28 bin liranın üstüne çıkabilir. Buna karşılık uzmanlardan gelen değerlendirmeler 'kötümser' rakamlar veriyor. İslam Memiş de "bu rakamı geçmez' diyerek açıkladığı asgari ücret zam oranıyla umutları söndürdü. İşte en iyi ve en kötü asgari ücret zam ihtimalleri:
2026 asgari ücreti için pazarlıklar önümüzdeki hafta başlıyor. Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ele alınacak zam oranına kilitlendi. Asgari ücretli refah payını artıracak oranda zam beklerken, uzmanlardan gelen tahminler beklentilerin çok uzağında kalıyor. Altın piyasasındaki analizleriyle tanınan Finans Uzmanı İslam Memiş, yeni yılda yapılacak zam için hayallerini suya düşüren bir oran verdi. İşte Memiş'in 'bundan fazlası olmaz' dediği oran ile muhtemel 3 zam oranı...
ASGARİ ÜCRET SÜRECİ HAFTAYA BAŞLIYOR
Asgari ücret maratonu haftaya başlıyor. Gelecek hafta yapılacak ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Bakanlıktaki ilk görüşmede sürecin işleyişine dair takvim oluşturulacak. Komisyonun nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek
İSLAM MEMİŞ ZAM ORANI VERDİ
Çalışanların gözü komisyona dönerken, Altın ve para uzmanı İslam Memiş'ten gelen asgari ücret zam oranı tahmini hayal kırıklığı yaşattı. Youtube hesabında konuşan İslam Memiş, "Bundan fazlası olmaz" diyerek 2026 asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı. Memiş'e göre 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 ile 22 aralığında bir zam yapılacak. Bu oran dışında herhangi bir düzeltme de beklemiyor. İslam Memiş'in yüzde 22'lik tahmini gerçekleşirse, net asgari ücret ancak 26 bin 966 lira seviyesine yükselebilecek. Çalışanlar cephesinde ise daha iyi zam oranı senaryoları var. O rakamlarda şöyle:
EN İYİ ZAM ORANI İHTİMALLERİ
2026 yılı için en çok konuşulan "iyimser' zam oranı için 3 ihtimal bulunuyor. Tahminler şöyle:
-Yüzde 30 zam gelirse 2026 asgari ücreti net 28 bin 735 TL olur.
-Yüzde 25 zam gelirse 2026 asgari ücreti net 27 bin 630 TL olur.
-Yüzde 20 oranında zam yapılırsa yeni asgari ücret net 26 bin 525 TL olur.