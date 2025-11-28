2026 asgari ücret zam oranı bu rakamı geçmez! Net asgari ücret 28 bin olması için...

İSLAM MEMİŞ ZAM ORANI VERDİ

Çalışanların gözü komisyona dönerken, Altın ve para uzmanı İslam Memiş'ten gelen asgari ücret zam oranı tahmini hayal kırıklığı yaşattı. Youtube hesabında konuşan İslam Memiş, "Bundan fazlası olmaz" diyerek 2026 asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı. Memiş'e göre 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 ile 22 aralığında bir zam yapılacak. Bu oran dışında herhangi bir düzeltme de beklemiyor. İslam Memiş'in yüzde 22'lik tahmini gerçekleşirse, net asgari ücret ancak 26 bin 966 lira seviyesine yükselebilecek. Çalışanlar cephesinde ise daha iyi zam oranı senaryoları var. O rakamlarda şöyle: