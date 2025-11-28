BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  SPOR

Altay Bayındır'dan gelen haberle Süper Lig devi adeta sarsıldı

Altay Bayındır'dan gelen haberle Süper Lig devi adeta sarsıldı

Beşiktaş, kaleci hattındaki sorunlarını çözmek amacıyla Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'a yöneldi. Ancak Altay'ın Türkiye'ye dönme fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.

Abone ol

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun inişli çıkışlı performansları, yönetimi devre arası için kaleci arayışına yöneltti. Teknik heyet, yeni bir takviyeyi zorunluluk olarak değerlendiriyor.

LİSTEDE İLK SIRADA ALTAY BAYINDIR

Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır. Altay'ın A Milli Takım'ın İspanya ile oynadığı maçta gösterdiği üst düzey performans, Beşiktaş yönetiminin ilgisini daha da artırdı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR

Manchester United'da sezonun ilk bölümünde 6 Premier Lig maçında forma giyen Altay Bayındır, bu süreçten sonra yeni transfer Senne Lammens'e 11'i kaptırdı. Ancak buna rağmen milli eldivenin Türkiye'ye dönme fikrine sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Beşiktaş cephesi transfer için nabız yoklamaya devam ederken, Altay'ın kararını netleştirmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar alternatif isimleri de takip ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İlim Yayma Ödülleri 2025'e sayılı günler kaldı
İlim Yayma Ödülleri 2025'e sayılı günler kaldı
Kırklareli'deki yangın! Evi yakan eski eşi çıktı
Kırklareli'deki yangın! Evi yakan eski eşi çıktı
O başsavcı Yargıtay’a atandı! Mehmet Ağar’la aynı masada görüntülenmişti
O başsavcı Yargıtay’a atandı! Mehmet Ağar’la aynı masada görüntülenmişti
Kasım ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı
Kasım ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı
CHP 39. Olağan Kurultayı! Genel Başkan Özgür Özel'den net mesaj
CHP 39. Olağan Kurultayı! Genel Başkan Özgür Özel'den net mesaj
Daikin yeni nesil ısıtma çözümleriyle konforu artırıyor
Daikin yeni nesil ısıtma çözümleriyle konforu artırıyor
Mardin'deki cinayette şok ifade! Silah komşuda çıktı yasak ilişki ifşa olunca...
Mardin'deki cinayette şok ifade! Silah komşuda çıktı yasak ilişki ifşa olunca...
Beşiktaş seçime gidecek mi? Serdal Adalı kararını verdi
Beşiktaş seçime gidecek mi? Serdal Adalı kararını verdi
Suriyelilere ücretsizdi, artık para ödeyecekler! Resmi Gazete'de yayımlandı
Suriyelilere ücretsizdi, artık para ödeyecekler! Resmi Gazete'de yayımlandı
Fitness eğitmeni tavuk döner yedi! Gözü bu hale geldi
Fitness eğitmeni tavuk döner yedi! Gözü bu hale geldi
Kağıthane'de husumetlilerin kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada
Kağıthane'de husumetlilerin kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Audi A6 aracı olay oldu iki hafta önceki sözleri ortaya çıktı
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Audi A6 aracı olay oldu iki hafta önceki sözleri ortaya çıktı