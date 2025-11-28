BIST 10.937
İlim Yayma Ödülleri 2025'e sayılı günler kaldı

Türkiye’de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü; yarın gerçekleştirilecek.

 İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü yarın (29 Kasım) düzenlenecek.

Ödül programının temeli, 2017’de vakfın akademisyen mezunlarına yaptığı çağrı üzerine düzenlenen toplantıda atıldı. Akademisyenlerin katılımıyla hem Akademik Danışma Kurulu kuruldu hem de Türkiye’de güçlü bir bilim ödülüne ihtiyaç duyulduğu belirlendi. İlk ödüller, 2019’da verildi ve program; iki yılda bir devam ediyor.

“İLİM YAYMA VAKFI OLARAK BİLİM İNSANLARI İLE KAMUOYU ARASINDA BİR KÖPRÜ OLUŞTURUYORUZ”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan, “21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var” diyerek Türkiye Yüzyılı’na dikkat çekti:

Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için ülkemizdeki akademik çalışmaların kalitesinin yükselmesine ihtiyacımız var. Biz İlim Yayma Ödülleri’ni düzenlerken, ödüllerin teşvik edici olmasını amaçladık.

Vakıf olarak bilim insanları ile kamuoyu arasında bir köprü oluşturuyor, İlim Yayma Ödülleri ile ülkemizdeki yerli akademik çalışmaları destekleyerek taçlandırmış oluyoruz.

3 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Ödüller, bu yıl da üç kategoride sahiplerini bulacak:

1. Büyük Ödül,

2. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri,

3. Sosyal Bilimler

BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

Bu yıl Büyük Ödül kapsamında 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde ise 2’şer milyon TL ödül verilecek.

