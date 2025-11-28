Kırklareli'deki yangın! Evi yakan eski eşi çıktı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bahar D. (40) Babaeski Adliyesi'ne götürüldü. Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ​​​​​​​

Karahalil beldesinde bir evde çıkan yangında yaralanan C.S. ile Ç.Ç. (41) hastaneye kaldırılmış, ancak C.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S'nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alınmıştı.

Yaralı Ç.Ç'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.