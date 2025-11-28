BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  SPOR

Irkçı pankart tepki çekmişti! Partizan'a verilen cezaya bakın...

Irkçı pankart tepki çekmişti! Partizan'a verilen cezaya bakın...

Sırbistan ekibi Partizan'a, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart dolayısıyla 40 bin avro para cezası verildi.

Abone ol

Basketbol Avrupa Ligi yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin avro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların stad kapasitesinin %80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Ligi, kısmen seyircisiz oynama cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını fakat kulübün kuralları ihlal etmesi halinde bu cezanın uygulanacağını belirtti.

Fenerbahçe, şikayette bulunmuştu

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, deplasmanda Partizan'ı 99-87 yendiği maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen çirkin pankartın asılmasına izin verdiğini dile getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Petrol fiyatları geriledi petrol devlerinin karı azaldı
Petrol fiyatları geriledi petrol devlerinin karı azaldı
Kırmızı et ve tereyağ fiyatı 31 Aralık'a kadar sabitlendi! PERDER o marketleri açıkladı
Kırmızı et ve tereyağ fiyatı 31 Aralık'a kadar sabitlendi! PERDER o marketleri açıkladı
Altay Bayındır'dan gelen haberle Süper Lig devi adeta sarsıldı
Altay Bayındır'dan gelen haberle Süper Lig devi adeta sarsıldı
İlim Yayma Ödülleri 2025'e sayılı günler kaldı
İlim Yayma Ödülleri 2025'e sayılı günler kaldı
Kırklareli'deki yangın! Evi yakan eski eşi çıktı
Kırklareli'deki yangın! Evi yakan eski eşi çıktı
O başsavcı Yargıtay’a atandı! Mehmet Ağar’la aynı masada görüntülenmişti
O başsavcı Yargıtay’a atandı! Mehmet Ağar’la aynı masada görüntülenmişti
Kasım ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı
Kasım ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı
CHP 39. Olağan Kurultayı! Genel Başkan Özgür Özel'den net mesaj
CHP 39. Olağan Kurultayı! Genel Başkan Özgür Özel'den net mesaj
Daikin yeni nesil ısıtma çözümleriyle konforu artırıyor
Daikin yeni nesil ısıtma çözümleriyle konforu artırıyor
Mardin'deki cinayette şok ifade! Silah komşuda çıktı yasak ilişki ifşa olunca...
Mardin'deki cinayette şok ifade! Silah komşuda çıktı yasak ilişki ifşa olunca...
Beşiktaş seçime gidecek mi? Serdal Adalı kararını verdi
Beşiktaş seçime gidecek mi? Serdal Adalı kararını verdi
Suriyelilere ücretsizdi, artık para ödeyecekler! Resmi Gazete'de yayımlandı
Suriyelilere ücretsizdi, artık para ödeyecekler! Resmi Gazete'de yayımlandı