QNB Türkiye 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

QNB Türkiye, yüzde 175 yenileme oranıyla tamamladığı sendikasyon işlemi kapsamında uluslararası piyasalardan 2 ve 3 yıl vadeli toplam 450 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye'nin yeni sendikasyon işlemine, vadesi gelen kredi tutarının iki katını aşan 650 milyon dolar düzeyinde talep geldi.

QNB Group'un iştiraki QNB Türkiye, geçen yıl aldığı sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli kısmını bu yıl güçlü bir katılımla yenileyerek vadeyi 2 ve 3 yıla çıkardı. Böylece banka, Türkiye bankacılık sektöründe yalnızca uzun vadeli yapı içeren sendikasyonla dış borçlanan ilk kuruluş oldu.

İşlem kapsamında toplam maliyetler, 2 yıllık dolar dilimi için yıllık SOFR + yüzde 1,90, 3 yıllık dolar dilimi için SOFR + yüzde 2,15, 2 yıllık avro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 1,65 ve 3 yıllık avro dilimi için Euribor + yüzde 1,90 seviyelerinde gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik bağlantılı yapı ile deprem bölgesi ve reel sektöre destek sağlanacak

Sendikasyon işlemine 18 ülkeden 30 banka katılım sağladı. İşleme, 3 yeni bankanın uzun vadeli katılımı ve dijital bankaların gösterdiği ilgi dikkati çekti. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK) üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank yürüttü.

QNB Türkiye'nin sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyonuna ilişkin odak alanları, 6 Şubat Depremi’nden etkilenen bölgelere sağlanan krediler ve QNB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ne uygun şekilde kullandırılan Mavi Kredilerden oluştu.

Yeni sendikasyon kapsamında sağlanan kaynakların, ağırlıklı olarak depremden etkilenen bölgelerdeki finansman ihtiyacına ve Mavi Krediler kapsamında reel sektör projelerine yönlendirilmesi hedefleniyor. QNB Türkiye, bu uzun vadeli dış finansman yapısıyla Türkiye'nin dış ticaretine ve ekonomik büyümesine kalıcı katkı sağlamayı amaçlıyor.

