Yandex Arama, Süper Lig yıldızları hakkında en çok merak edilenleri açıkladı

Yandex Arama, pazartesi oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde futbolcularla ilgili yapılan aramalarda belirgin şekilde artış kaydedildiğini ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Arama tarafından gerçekleştirilen analiz, taraftarların Süper Lig oyuncularıyla ilgili en çok hangi konularda arama yaptığını araştırdı.

Yandex Arama tarafından gerçekleştirilen analize göre, taraftarlar en çok transfer detaylarını ve futbolcuların özel hayatlarına dair bilgileri merak etti.

Söz konusu oyuncular arasında Galatasaray'dan Anderson Talisca, İlkay Gündoğan ve Victor Osimhen, Fenerbahçe'den Ederson Santana de Moraes, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Beşiktaş'tan Rafa Silva yer aldı.

Derbilerde arama trafiği dikkat çekici düzeyde arttı

Yandex Arama verilerine göre, taraftar ilgisi 2025'teki büyük maçlarda gözle görülür biçimde yükseldi. 4 Ekim'deki Beşiktaş-Galatasaray maçında arama hacmi yüzde 26'dan fazla, 2 Kasım'daki Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında ise yüzde 16'dan fazla artış gösterdi.

Kadro değişiklikleri, taraftarların en çok araştırdığı başlık oldu. Transferle ilgili detaylar, Rafa Silva dışındaki tüm oyuncular için en çok aranan konular arasında yer aldı. Taraftarlar, futbolcuların hangi tarihte takımlarına katıldığını ve sözleşme ayrıntılarını merak etti.

Futbolcuların yaşı, boyu, doğum yeri gibi temel bilgilere ek olarak özel yaşamlarına yönelik merak da öne çıktı. Kullanıcılar, Kerem Aktürkoğlu ile nişanlısı Ceren Azak'ın düğününe ilişkin detayları sıkça ararken, Marco Asensio'nun şarkıcı Dua Lipa ile bir ilişkisi olup olmadığını da araştırdı. Ayrıca Victor Osimhen'in neden maske taktığı, Rafa Silva ve Talisca'nın hangi formaları giydiği gibi dış görünümle ilgili konular da ilgi gördü.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin tüm içerikler, Yazeka ile Yandex Arama işbirliğiyle oluşturulan Yandex Gündem'in özel sayfasında taraftarlara sunuluyor. Bu sayfada, maçla ilgili haberler, video içerikleri, öne çıkan anlar, istatistikler ve iki takımın geçmiş karşılaşmalarına dair bilgiler yer alıyor.

