BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırıkkale'de feci iş kazası! 2 işçi oracıkta can verdi

Kırıkkale'de feci iş kazası! 2 işçi oracıkta can verdi

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada, hava kazanının içinde kaynak yaptıkları sırada sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak yapmak için hava kazanının içine girdi.

İşçiler, kaynak sırasında kayan sacın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2 işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İmralı'da konuşulanlar ortaya çıktı! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'CHP' çıkışı
İmralı'da konuşulanlar ortaya çıktı! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'CHP' çıkışı
Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu Mardin'de konuştu: "23 yılda 100 yıla sığdırılmayacak işleri yaptık"
Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu Mardin'de konuştu: "23 yılda 100 yıla sığdırılmayacak işleri yaptık"
CHP 39. Olağan Kurultayı! Özgür Özel 'davet edeceğim' demişti, Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı
CHP 39. Olağan Kurultayı! Özgür Özel 'davet edeceğim' demişti, Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı açıklama: ''İsrail savaş suçu işledi!''
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı açıklama: ''İsrail savaş suçu işledi!''
Bu hiçbir şey gram altın fiyatı 9 bin lira olacak! Ünlü ekonomist tarihi açıkladı
Bu hiçbir şey gram altın fiyatı 9 bin lira olacak! Ünlü ekonomist tarihi açıkladı
ABD, 19 ülke vatandaşının yeşil kart statüsünü inceleyecek
ABD, 19 ülke vatandaşının yeşil kart statüsünü inceleyecek
Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar
ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar
Kuzey Makedonya'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heceyanı
Kuzey Makedonya'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heceyanı
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!