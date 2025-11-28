BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

ABD, 19 ülke vatandaşının yeşil kart statüsünü inceleyecek

ABD, 19 ülke vatandaşının yeşil kart statüsünü inceleyecek

Beyaz Saray yakınında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulması, ABD’de göç politikasında yeni bir dönemi başlattı. Trump yönetiminin talimatıyla USCIS, Afganistan’dan Venezuela’ya uzanan 19 ülkeden gelen tüm yeşil kart sahiplerinin statüsünü yeniden değerlendirecek. Saldırganın 2021’de Afganistan’dan giriş yapan bir göçmen olduğunun açıklanması, kararın hızlandırılmasına yol açtı.

Abone ol

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın talimatıyla 19 ülkeden gelen tüm yeşil kart sahiplerinin statüsünün “kapsamlı bir şekilde” yeniden inceleneceğini duyurdu. Edlow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Amerikan halkı, önceki yönetimin pervasız politikalarının bedelini ödemeyecektir.” ifadelerini kullandı.

HANGİ ÜLKELER İNCELEME LİSTESİNDE?

USCIS’in CNN’e yaptığı açıklamaya göre, statüsü yeniden değerlendirilecek ülkeler şunlar:

Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela.

Bu adım, Biden dönemindeki özel yerleştirme programlarıyla ABD’ye gelen on binlerce kişiyi etkileyebilir.

BEYAZ SARAY YAKININDAKİ SALDIRI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Açıklamanın arka planında 26 Kasım’da Washington’da yaşanan silahlı saldırı bulunuyor. Washington Polis Departmanı, Beyaz Saray’a yakın bir noktada devriye gezen iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu, saldırganın yakalandığını açıklamıştı. FBI Direktörü Kash Patel, saldırının “tek bir fail tarafından gerçekleştirildiğini” söylemişti.

Trump, olay sonrası yaptığı açıklamada yakalanan saldırganın Eylül 2021’de Afganistan’dan ABD’ye giriş yapan bir göçmen olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından USCIS, ülkedeki tüm Afgan vatandaşlarının göçmenlik başvurularını işleme almayı durdurmuştu.

GÖÇMENLİK İNCELEMELERİ SERTLEŞİYOR

Yeni düzenleme, yalnızca Afganistan kökenli başvuruların durdurulmasıyla sınırlı kalmayarak toplam 19 ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir güvenlik taramasına dönüştü. Edlow, kararın temel amacının “ABD’nin güvenlik risklerine karşı daha sıkı bir tarama sistemi uygulamak” olduğunu belirtti.

Trump yönetimi ise “ABD’ye katkı sağlamayan ve ülkeyi sevmeyen yabancıların ülkeye kabul edilmeyeceğini” savunuyor.

YEŞİL KART SAHİPLERİ İÇİN BÜYÜK BELİRSİZLİK

ABD’nin kalıcı ikamet izni olan yeşil kart, milyonlarca kişiye çalışma ve yaşama hakkı tanıyor. Bu hakların yeniden incelenmesi, ilgili ülkelerden gelen yüz binlerce kişiyi etkileyebilir. Yasal statülerin askıya alınması veya iptal edilmesi ihtimali ise göçmen topluluklarda büyük kaygı yaratmış durumda.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar
ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar
Kuzey Makedonya'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heceyanı
Kuzey Makedonya'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heceyanı
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
MHP'li Semih Yalçın'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! CHP'yi eleştirdi: İmamoğlu'nun sermayesi...
MHP'li Semih Yalçın'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! CHP'yi eleştirdi: İmamoğlu'nun sermayesi...
QNB Türkiye 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
QNB Türkiye 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek
İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek
Şişecam 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Şişecam 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
TCMB'nin raporu dikkat çekti! TCMB Başkanı Fatih Karahan:Kredi ve mevduat fiyatlamaları...
TCMB'nin raporu dikkat çekti! TCMB Başkanı Fatih Karahan:Kredi ve mevduat fiyatlamaları...
Irkçı pankart tepki çekmişti! Partizan'a verilen cezaya bakın...
Irkçı pankart tepki çekmişti! Partizan'a verilen cezaya bakın...