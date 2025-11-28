BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  EKONOMİ

CarrefourSA yeni dijital cüzdanı Payfour'u hizmete sundu

CarrefourSA yeni dijital cüzdanı Payfour'u hizmete sundu

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, alternatif ödeme çözümleri sunarak alışveriş deneyimini iyileştirecek yeni dijital cüzdan uygulaması Payfour'u hayata geçirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, 74 ilde 1250'den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosuyla müşterilerine ürünleri ulaştırırken, dijital dönüşümünü güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, alışveriş deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek amacıyla Payfour'u hizmete sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Kartallıoğlu, 32 yıllık deneyimlerinden aldıkları güç ve "Yeni Nesil Market" vizyonuyla geliştirdikleri süreçlerle müşterilerine çözüm ortağı olduklarını aktararak, "Yeni Dijital Cüzdan uygulaması olarak hayata geçirdiğimiz Payfour, mağazalarımız, online market uygulamamız ve internet sitemiz üzerinden yapılacak alışverişlerde müşterilerimize alternatif ödeme yöntemleri ve finansal çözümler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kredi kartı olmayan, nakit ya da kredi kartı limitini kullanmak istemeyen müşterilerin, Payfour ile sundukları ve finansman hizmetlerinin Dgfin Finansman AŞ tarafından sağlandığı alışveriş kredisi sayesinde alışverişlerini "Şimdi al Sonra Öde seçeneği" ile tamamlayabildiğini anlatan Kartallıoğlu, aynı zamanda Payfour'da kişiye özel oluşturulacak Hazır Limit'in, çeşitli vade seçenekleriyle ödeme yapılmasına imkan sağladığını vurguladı.

Hızlı ve güvenli alışveriş hizmeti sunan Payfour uygulamasının, ödeme kolaylıkları sağlamakla sınırlı kalmadığını belirten Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Payfour uygulamamızla kişiselleştirilmiş ödeme kolaylıklarının yanı sıra alışverişleri keyifli hale getirecek uygulamaya özel kampanyalar, kişiye özel fırsatlar, puanlar, hazır limit, alışveriş kredisi, ödeme erteleme, taksit seçenekleri ve indirim kazanma fırsatları sunuyoruz. Harcamaların kontrol altında tutulmasını ise uygulama içerisinde yer alan, Payfour ile yapılan alışverişleri gösteren ilave bölümüyle kolaylaştırıyoruz. Ayrıca Payfour kullanıcılarının, farklı markalarda geçerli avantajlara da erişebilmesini sağlıyoruz. Böylece müşterilerimize çok yönlü fırsatlar sunuyoruz."

Kartallıoğlu, müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için doğru adımları atmaya ve teknolojiye olan yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yandex Arama, Süper Lig yıldızları hakkında en çok merak edilenleri açıkladı
Yandex Arama, Süper Lig yıldızları hakkında en çok merak edilenleri açıkladı
Kırıkkale'de feci iş kazası! 2 işçi oracıkta can verdi
Kırıkkale'de feci iş kazası! 2 işçi oracıkta can verdi
İmralı'da konuşulanlar ortaya çıktı! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'CHP' çıkışı
İmralı'da konuşulanlar ortaya çıktı! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'CHP' çıkışı
Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu Mardin'de konuştu: "23 yılda 100 yıla sığdırılmayacak işleri yaptık"
Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu Mardin'de konuştu: "23 yılda 100 yıla sığdırılmayacak işleri yaptık"
CHP 39. Olağan Kurultayı! Özgür Özel 'davet edeceğim' demişti, Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı
CHP 39. Olağan Kurultayı! Özgür Özel 'davet edeceğim' demişti, Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı açıklama: ''İsrail savaş suçu işledi!''
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı açıklama: ''İsrail savaş suçu işledi!''
Bu hiçbir şey gram altın fiyatı 9 bin lira olacak! Ünlü ekonomist tarihi açıkladı
Bu hiçbir şey gram altın fiyatı 9 bin lira olacak! Ünlü ekonomist tarihi açıkladı
ABD, 19 ülke vatandaşının yeşil kart statüsünü inceleyecek
ABD, 19 ülke vatandaşının yeşil kart statüsünü inceleyecek
Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar
ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar