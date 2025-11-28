BIST 10.937
AJet'ten üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı

Hava yolu şirketi AJet, "Wing Up" adlı istihdam programıyla üniversiteli gençlere yarı zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in "Wing Up" adlı yarı zamanlı istihdam programıyla üniversite öğrencileri havacılık kariyerine ilk adımı atacak.

AJet Genel Müdürlüğünün çeşitli başkanlık ve müdürlüklerindeki idari kadrolarda kariyer imkanı sunan programa, üniversitelerin iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay ve uçak mühendisliği, işletme mühendisliği ve havacılık yönetimi bölümlerinde örgün öğrenime devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek.

Başvurular şirketin "LinkedIn" hesabı ya da "AJet Wing Programı" internet sayfası üzerinden yapılabilecek.

