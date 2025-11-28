BIST 10.937
Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane dezenfeksiyonu sırasında yere kimyasal madde döküldü. İki personelin kimyasala maruz kaldığı öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde sabah saatlerinde rutin dezenfeksiyon çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal madde, zemine döküldü. Hastane içinde kısa süreli panik yaşandı.

Kimyasala maruz kaldığı değerlendirilen ve soluma yoluyla etkilenen iki personel, müşahedeye alındı. 

Olası bir sağlık riskini önlemek amacıyla hastane yönetimi, ameliyatları geçici olarak durdurdu. Ameliyathane bölgesinde havalandırma ve kimyasal temizlik çalışmaları başlatıldı. 

 Acil servisin bir bölümü de kimyasal maddeden etkilenen personel olması halinde müdahale edilebilmesi için boşaltıldı. Yetkililer, bunun tamamen önlem amaçlı alındığını vurguladı.

