Beyoğlu’nda sokak ortasında şoke eden kavga!

Beyoğlu'nun işlek caddelerinden birinde Nurullah Pozan ile Behçet Türkan arasında başlayan sözlü tartışma, kan donduran bir kavgaya dönüştü. Saldırgan, yerde yatan adamı defalarca yumruklayıp tekmeledikten sonra polise giderek teslim oldu. Darp edilen kişi ise saldırgandan şikayetçi olmadı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Beyoğlu’nun en işlek caddelerinden birinde yaşanan kavga akıllara durgunluk verdi. Yerde yatan adamı defalarca yumruklayıp tekmeleyen saldırgan, polise gidip kendini ihbar ederken darbedilen kişi şikayetçi olmadı.
38 yaşındaki Nurullah Pozan ile 35 yaşındaki Behçet Türkan arasında önce sözlü bir tartışma başladı.O tartışma yerini kan donduran anlara bıraktı.
ART ARDA YUMRUKLAR ATTI
Saldırgan yerde yatan adama art arda yumruklar attı.Öfkesi dinmeyen Nurullah Pozan, ayağıyla kafasına bastı.
KENDİSİ TESLİM OLDU
Olay sonrası saldırgan karakola gidip teslim oldu.Darp edilen Behçet Türkan ise saldırgandan şikayetçi olmadı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi, ardından tutuklandı.