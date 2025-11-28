Hitit Seramik kimin dev firma iflas etti! Sahibi ölünce kızı ve eşi başa geçmişti

TÜRKİYE'nin en önemli seramik firmalarından biri olan Hitit Seramik havlu attı. Daha önce konkordato başvurusu yapan Hitit Seramek ve Beril Seramik'in iflasına karar verildi. Hitit Seramik'in sahibi İbrahim Hızal ölünce firmanın yönetimine eşi Sevgi Hızal ile kızları Beril ve Eylül Nehir Hızal geçti.

Türkiye’nin en büyük seramik üreticilerinden biri olan Hitit Seramik, konkordato talebi ile başvurduğu mahkemeden eli boş döndü. Mahkeme, 1.5 milyar lira borcu bulunan Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için iflas kararı verdi. İbrahim Hızal Holding AŞ için verilen tedbir kararı da kaldırıldı. Böylece, anılan şirket de hacizlere karşı korumasız duruma geldi.

EŞİ VE KIZLARI BAŞA GEÇTİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre 2017’de vefat eden İbrahim Hızal’ın 40 yıl önce temelini attığı Hitit Seramik AŞ, bu yılın başında darboğaza girdi. Baba Hızal’ın vefatı sonrası şirketlerin yönetimini eşi ve çocukları devraldı. Mali darboğaz aşılamayınca İbrahim Hızal Holdin AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Sevgi Hızal ile kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal için konkordato talebinde bulunuldu.

4 AYDA 72 MİLYON LİRA ZARAR

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, anılan şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Ancak devam edilen süreçte, umulan olumlu gelişmeler yaşanmadı. 2025 yılında 92 milyon liralık kar elde edilmesi beklenirken yılın ilk 4 ayında 72 milyon liralık zarar oluştu.

2 ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI

Mahkeme dün görülen davada kararını açıkladı. 300’den fazla kişinin çalıştığı Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin borcunun ise 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu anlaşıldı. Aynı karar Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de verildi. Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal, Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal’a yönelik verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Böylelikle anılan şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi.

HİTİT SERAMİK KİMİN?

Hitit Seramik'i İbrahim Hızal kurdu. İbrahim Hızal 2017 yılında ölünce şirketin yönetimine eşi Sevgi Hızal ile birlikte kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal geçti.

Eylül Nehir Hızal yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaparken, kız kardeşi Beril Hızal da sanat eğitimiyle ismini taşıyan

Beril Seramik Hammaddeleri AŞ'de etkindi.

Hitit Seramik İbrahim Hızal tarafından 17 Ekim 1989 tarihinde Seramik Yer ve Duvar Karosu üretimi amacıyla kuruldu. Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetine Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 500.000 m2 arazisi üzerindeki tesisle başladı. Şirketin 20 milyon üretim kapasitesi bulunuyor.