BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Park halindeki araca çarpıp kaçtı! Plakasını düşürdü ekipler onu arıyor

Park halindeki araca çarpıp kaçtı! Plakasını düşürdü ekipler onu arıyor

Arnavutköy'de park halindeki araca çarpıp kaçan sürücü, olay yerinde plakasını düşürdü.

Abone ol

Sürücü kursuna ait park halindeki araca, seyir halindeki 34 NKG 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü, durmayarak aracıyla uzaklaşırken plakası kaza yerine düştü.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Erdem Yıldız, olay sırasında iş yerinde bulunduklarını belirterek, "Dükkanda arkadaşlarımla otururken bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda bir aracın park halindeki araca vurduğunu gördük. Kazayı yapan aracın hızla kaçtığını fark ettik. Kazada yaralanan olmadı ancak o sırada orada biz de olabilirdik. Burada bu tür kazalar sık yaşanıyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayı enflasyonu için flaş tahmin! Ekonomistler bakın ne bekliyor
Kasım ayı enflasyonu için flaş tahmin! Ekonomistler bakın ne bekliyor
İran'dan ABD'de yapılacak Dünya Kupası kura çekimi kararı
İran'dan ABD'de yapılacak Dünya Kupası kura çekimi kararı
Beyoğlu’nda sokak ortasında şoke eden kavga!
Beyoğlu’nda sokak ortasında şoke eden kavga!
Bakan yakından takip etti! Personele 105 bin lira nakit promosyon verilecek
Bakan yakından takip etti! Personele 105 bin lira nakit promosyon verilecek
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Güvenlik güçlerine 9 bin 200 yeni araç! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hitit Seramik kimin dev firma iflas etti! Sahibi ölünce kızı ve eşi başa geçmişti
Hitit Seramik kimin dev firma iflas etti! Sahibi ölünce kızı ve eşi başa geçmişti
15 yaşındaki Duru'nun annesi gözyaşlarına boğuldu! Verilen ceza belli oldu
15 yaşındaki Duru'nun annesi gözyaşlarına boğuldu! Verilen ceza belli oldu
İddialar iftira değil gerçek çıktı! Zabıta müdürü Zafer Uyar görevden alındı
İddialar iftira değil gerçek çıktı! Zabıta müdürü Zafer Uyar görevden alındı
AKOM uyardı! Hafta sonu çok etkili olacak
AKOM uyardı! Hafta sonu çok etkili olacak
Fakirlik belgesi alamadığı için çıldırdı! Muhtara saldırdı
Fakirlik belgesi alamadığı için çıldırdı! Muhtara saldırdı
Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği
Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği
MHP'li Özdemir açıkladı: Türkiye'nin küresel güç olma hedefi kitaplaştırıldı
MHP'li Özdemir açıkladı: Türkiye'nin küresel güç olma hedefi kitaplaştırıldı