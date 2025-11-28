Park halindeki araca çarpıp kaçtı! Plakasını düşürdü ekipler onu arıyor

Arnavutköy'de park halindeki araca çarpıp kaçan sürücü, olay yerinde plakasını düşürdü.

Sürücü kursuna ait park halindeki araca, seyir halindeki 34 NKG 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü, durmayarak aracıyla uzaklaşırken plakası kaza yerine düştü.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Erdem Yıldız, olay sırasında iş yerinde bulunduklarını belirterek, "Dükkanda arkadaşlarımla otururken bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda bir aracın park halindeki araca vurduğunu gördük. Kazayı yapan aracın hızla kaçtığını fark ettik. Kazada yaralanan olmadı ancak o sırada orada biz de olabilirdik. Burada bu tür kazalar sık yaşanıyor." dedi.