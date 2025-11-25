Son 5 gün kaldı, ödemeyene ceza var! Hemen e-devlet'ten kontrol edin
Emlak vergisi ödemesinde son gün yaklaşıyor. 1 Aralık'ta bitecek olan düzenleme için uzmanlar, borcu olan vatandaşların ödemelerini zamanında yapması gerektiğini vurguluyor. Vaktinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi yüzde 3,7 olarak uygulandığı biliniyor. Peki, emlak vergisinde kimler muaf? İşte emlak vergisi ile ilgili detaylar...
Emlak vergisinde son ödeme tarihi 1 Aralık! Artık sayılı günler kala e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak borcunuzun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Alternatif olarak bağlı bulunulan belediyenin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek borç durumu yüz yüze de öğrenilebiliyor. Emlak vergisinin ödeme tarihini geciktirenler için ise yüzde 3,7 oranında faiz uygulanıyor.
2026'da emlak vergisinde aşırı artışların önüne geçilebilmesi için Meclis'te konu ile ilgili düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.
İkinci taksit ödemesinin 1 Aralık'a kadar yapılması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, kimlerin emlak vergisinden muaf olduğunu da açıkladı.
Buna göre, emlak vergisinden muaf olanlar şu şekilde:
Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler
Geliri sadece SGK'dan aldıkları emekli aylığından ibaret olan emekliler
Engelliler
Gaziler
Şehitlerin dul ve yetimleri
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAMALARI GEREKİYOR!
Emeklilerin muafiyetten yararlanabilmesi için "çalışmama" şartı aranıyor. Emekli maaşı almasına rağmen aktif iş hayatına devam eden, ticari faaliyette bulunan emekliler bu muafiyetten yararlanamaz. Ancak iş hayatını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye girer.
Ayrıca hiç geliri olmayanların ve emeklilerin, geçen yılki mevduat faizi, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin toplamının 230 bin lirayı aşmaması gerekiyor.