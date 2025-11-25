Son 5 gün kaldı, ödemeyene ceza var! Hemen e-devlet'ten kontrol edin

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAMALARI GEREKİYOR!

Emeklilerin muafiyetten yararlanabilmesi için "çalışmama" şartı aranıyor. Emekli maaşı almasına rağmen aktif iş hayatına devam eden, ticari faaliyette bulunan emekliler bu muafiyetten yararlanamaz. Ancak iş hayatını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye girer.

Ayrıca hiç geliri olmayanların ve emeklilerin, geçen yılki mevduat faizi, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin toplamının 230 bin lirayı aşmaması gerekiyor.