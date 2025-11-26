Tapu sahibi olanlar aman dikkat son 5 gün! Cezası belli oldu

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Uzmanlar, 1 Aralık yaklaşırken emlak vergisinden kimlerin muaf olduğuna dair önemli detayları da paylaştı. Buna göre aşağıdaki gruplar emlak vergisi ödemiyor:

Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler

Geliri yalnızca SGK emekli aylığından oluşan emekliler

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri