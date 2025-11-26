Tapu sahibi olanlar aman dikkat son 5 gün! Cezası belli oldu
Emlak vergisinde ikinci taksit için son gün 1 Aralık. Süreyi kaçıran gayrimenkul sahiplerini aylık %3,7 gecikme faizi bekliyor. Peki kimler vergiden tamamen muaf, yeni emekli olanlar ödeme yapacak mı? İşte cezaya düşmemek için kritik ayrıntılar…
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 1 Aralık son gün olarak belirlenirken, uzmanlar borcu bulunan vatandaşları gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini zamanında yapmaları konusunda uyarıyor. Vergisini geç ödeyenler için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 3,7 olarak açıklandı.
YÜZ YÜZE BİLGİ DE ALINABİLİYOR
Vatandaşlar, borç durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ya da bağlı oldukları belediyelerin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek yüz yüze bilgi alabilir. Öte yandan Meclis’in, 2026 yılında aşırı artışların önüne geçilmesi amacıyla emlak vergisiyle ilgili düzenlemeyi gündemine alması bekleniyor.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?
Uzmanlar, 1 Aralık yaklaşırken emlak vergisinden kimlerin muaf olduğuna dair önemli detayları da paylaştı. Buna göre aşağıdaki gruplar emlak vergisi ödemiyor:
Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler
Geliri yalnızca SGK emekli aylığından oluşan emekliler
Engelliler
Gaziler
Şehitlerin dul ve yetimleri
EMEKLİLERDE MUAFİYET İÇİN ÇALIŞMAMA DETAYI!
Emekli vatandaşların vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için aktif bir işte çalışmamaları gerekiyor. Emekli maaşı alıp aynı zamanda ticari faaliyet sürdüren veya ücret karşılığı çalışanlar muafiyetten yararlanamıyor. Ancak iş hayatlarını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye giriyor.