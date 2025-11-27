En ucuz illere bakın! Bu şehirlerde kiralık evler 9 bin 867 TL’den başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, hane halklarının harcamalarının en büyük kısmını geçen yıl %26 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu yıl da harcamalar içinde kira giderlerinin payı yüksek seyretmeye devam ediyor.