En ucuz illere bakın! Bu şehirlerde kiralık evler 9 bin 867 TL’den başlıyor

Hane halkı harcamalarının büyük kısmını kira harcamaları oluştururken, özellikle İstanbul'da akılalmaz rakamlar konuşuluyor. Türkiye’de Ekim 2025 itibarıyla 15 ilde ortalama kiralar 15 bin TL ve altında seyrediyor. İşte kiraların en ucuz olduğu şehirler...

En ucuz illere bakın! Bu şehirlerde kiralık evler 9 bin 867 TL’den başlıyor - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, hane halklarının harcamalarının en büyük kısmını geçen yıl %26 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu yıl da harcamalar içinde kira giderlerinin payı yüksek seyretmeye devam ediyor.

En ucuz illere bakın! Bu şehirlerde kiralık evler 9 bin 867 TL’den başlıyor - Resim: 2

Endeksa verilerine göre Ekim 2025 fiyatlarına göre Türkiye’de ortalama kiraların asgari ücretli için en düşük olduğu ilk 15 il şöyle sıralanıyor:

En ucuz illere bakın! Bu şehirlerde kiralık evler 9 bin 867 TL’den başlıyor - Resim: 3

1-Kilis: 9.867 TL

En ucuz illere bakın! Bu şehirlerde kiralık evler 9 bin 867 TL’den başlıyor - Resim: 4

2-Aksaray: 10.999 TL

