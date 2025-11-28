BIST 10.937
Zonguldak'ta "yasa dışı bahis" operasyonunda 3 gözaltı

Zonguldak'ta düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Adana'dan kente gelen şüpheli R.G, D.Ö. ve A.B'nin yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Ekipler, kentte irtibat kurdukları N.Ö. aracılığıyla yasa dışı bahiste kullanmak amacıyla vatandaşların hesaplarını alan zanlıları banka önünde yakaladı.

Şüphelilerin geldikleri araç içerisinden onlarca cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi, yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri finans programları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yapılan incelemede zanlıların yaklaşık 50 milyon lirayı yönettikleri belirlendi.

