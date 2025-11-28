MediaMarkt "Rengarenk Şahane Cuma" kampanyasını başlattı

MediaMarkt Türkiye, gelenekselleşen "Rengarenk Şahane Cuma" kampanyasını "Branda Yırtma" etkinliğiyle başlattı.

MediaMarkt'ın Levent mağazasında düzenlenen etkinliğin açılışını, oyuncu Ezgi Mola ve içerik üreticisi Berk Keklik yaptı.

Şirket, yepyeni fırsatları tüketicilerle buluşturmaya devam ederken, binlerce teknoloji ürününde geçerli olacak kampanya 30 Kasım'a kadar MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 102 mağazasında, mobil uygulamasında ve alışveriş sitesinde tüketicilere sunuldu.

Kampanya kapsamında, JBL Tune 527BT Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 1789 lira, TCL 75C6K 75 inç 190 Ekran Uydu Alıcılı Smart Google 4K Premium QD-Mini LED TV 65 bin 999 lira, Huawei MatePad SE 11 6/128 GB Tablet 6 bin 599 lira, Hoover HLEH10A2TCEX-17 10 kilogram Wi-Fi Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi 13 bin 999 lira ve Bosch KDN55NWE0N E Enerji Sınıfı 453 litre Üstten Donduruculu No-Frost Buzdolabı 28 bin 949 liradan satışa sunuldu.

"Mobil uygulamamızda yüzde 60'ın üzerinde daha fazla trafik olduğunu görüyoruz"

Etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mete Uslukılınç, teknoloji perakendeciliği açısından kasım ayının oldukça hareketli geçtiğini ve bu döneme mağaza, çalışan ve iş ortaklarıyla aylar öncesinden hazırlandıklarını belirtti.

Uslukılınç, kasımın teknoloji perakendesi açısından oldukça hareketli bir ay olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her sene artık müşterilerimiz de bu hareketli aya alıştı ve talebin gerçekten yüksek olduğu bir ay. Biz bu döneme 3 ay önceden hazırlanıyoruz. 102 mağazamız, 4 binin üzerinde çalışanımız, online kanallarımız, iş ortaklarımız, markalar ve partnerlerimizle bu dönem için hazırlanıyoruz. Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek, onlara fırsat sunabilmek için hazırlıklarımızı tamamladık ve oldukça güzel bir ay geçiriyoruz diyebilirim."

Ziyaretçi sayılarındaki artış oranlarına ve özellikle mobil uygulama trafiğindeki yoğunluğa dikkati çeken Uslukılınç, "Ekime göre yüzde 35'in üzerinde ziyaretçi sayısının arttığını görüyoruz. Geçen seneye göre bu oran yüzde 25'in üzerinde gerçekleşiyor." dedi.

Uslukılınç, mobil uygulamaya bu yıl ekstra bir ilgi gösterildiğini, uygulamada yüzde 60'ın üzerinde trafik olduğunu dile getirerek, "Bu da bu sene müşterilerin mobil uygulamalara daha fazla ilgi duyduğunun bir göstergesi oluyor." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında hafta sonuna özel hazırlıklar yaptıklarını ve bu dönemde akıllı telefonlar haricinde öne çıkan ürün gruplarının sektörün büyümesine katkı sağladığını vurgulayan Uslukılınç, şöyle devam etti:

"Biz Rengarenk Cuma diyoruz ve aynı zamanda aslında tüm kasıma yaydığımız fırsatlarla beraber geliyoruz. Özellikle cuma günü ve hafta sonu için ekstra hazırlık yaptık. Çağrı merkezimizle, sosyal medya kanallarımızla, bütün kanallarla, bütün temas noktalarında müşterilerimizle irtibat halindeyiz."

Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kategori ve ürünlere de değinen Uslukılınç, akıllı telefonların her zaman ilgi gördüğünü ancak bu kasıma özel dikkati çeken ürünlerin robot süpürge, hava temizleme cihazı, tablet ve kişisel bakım ürünleri olduğunu dile getirdi.

Uslukılınç, müşterilere hem mağazalarda hem de online kanallarda bütünleşik bir deneyim sunduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kasım artık bizim için gelenekselleşti ve gerçekten en iyi fırsatları sunmak için hep beraber gayret gösteriyoruz. Müşterilerimize bütünleşik deneyimle hem mağazalarda hem online kanalda imkan sunan lider perakendeci olarak yolumuza devam ediyoruz. Müşterilerimiz ister online ister uzman desteğiyle mağazalardan ya da mağazadan evlere teslimat tercihiyle alışveriş yapabilir. Her yönüyle hazır şekilde müşterilerimizi mağazalarımıza ve online kanallarımıza davet ediyoruz."