Yeni nafaka yasası! Artık evlilik süresine bakılacak işte yıla göre nafaka süresi

Nafaka düzenlemesi mart ayından sonra Meclis'e sunulacak. Teklifle süresiz nafaka kaldırılacak. Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde. Düzenleme ile yıllar süren çekişmeli boşanmalar için de formül getirildi. Buna göre artık önce boşanma gerçekleşecek, velayet ve mal paylaşımı gibi boşanma davasını uzatan unsurlar sonra karara bağlanacak.

AK Parti, yeni yılla birlikte aile hukukuna dair yasal düzenleme çalışmalarını hızlandıracak. Binlerce kişinin merakla beklediği nafaka düzenlemesi 2026 yılında hayata geçirilecek. Teklifle nafaka uygulaması için bir çerçeve, sınır çizilecek.

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE NAFAKA SÜRELERİ

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Boşanan kadın ya da erkeklerin evlilik süresine 2 yıl eklenerek ortaya çıkan süre kadar nafaka verilmesi formülü gündemde.

Örneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka verilebilecek.

NAFAKA BİTİNCE BAKANLIK DEVREYE GİRECEK

Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara dul, yetim aylığı ya da yaşlılık aylığı gibi bir sosyal yardım verilecek. Düzenlemeyle hedef, sosyal denge ve adaletin sağlanması olacak.

BOŞANAN KADIN ZOR İŞ BULUR

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, nafakanın koşullarına hakimin takdiriyle karar verildiğini kaydetti. Kaynaklar, "Boşanan kadının 40 yaşından sonra iş bulması tekrar kolay değil. Bizim evlilik süresine bağlı olarak bir mekanizma işletmemiz lazım. Hakkaniyet bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYI KISALTACAK FORMÜL

Meclis'e sunulacak teklifle çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet, ayrıca davalarda görülecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Teklif, mart ayından sonra Meclis'e sunulacak.