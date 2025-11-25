BIST 10.870
DOLAR 42,45
EURO 49,00
ALTIN 5.641,93
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası enflasyon anketi! Uzmanlar yüksek vatandaş düşük bekliyor

Merkez Bankası enflasyon anketi! Uzmanlar yüksek vatandaş düşük bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonominin farklı aktörlerinin nabzını tuttuğu Kasım ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, piyasa profesyonelleri ile reel sektör ve hane halkının gelecek 12 aya dair enflasyon öngörülerinin farklılaştığını ortaya koydu.

Abone ol

TCMB tarafından hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin tüketici enflasyonu tahminlerini izlemek amacıyla düzenlenen anketin Kasım sonuçları yayımlandı. Raporun detaylarına göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisinde sınırlı bir yükseliş gözlemlendi.

*Bir önceki aya kıyasla 0,23 puanlık artış kaydeden beklenti, yüzde 23,49 seviyesine tırmandı.

VATANDAŞ DÜŞÜK BEKLİYOR
Piyasa profesyonellerinin aksine, reel sektör ve hane halkı cephesinde düşüş eğilimi hakimdi.

*Reel sektör temsilcilerinin 12 ay sonrası için TÜFE tahmini 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 olarak belirlendi.
*Hanehalkı beklentisinde ise daha belirgin bir iyileşme görüldü; vatandaşın enflasyon tahmini 2,15 puanlık düşüşle yüzde 52,24 seviyesine indi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ AZALDI
Anketin dikkat çeken bir diğer verisi ise hanehalkının genel eğilimiyle ilgili oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan vatandaşların oranı, bir önceki aya nazaran 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
İsrailli Bakan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi
İsrailli Bakan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi
Yasa dışı bahis operasyonu! Paybull'a el konuldu, 25 kişi gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu! Paybull'a el konuldu, 25 kişi gözaltına alındı
Houston Rockets, Suns engelini rahat geçti! Alperen Şengün'den galibiyete büyük katkı
Houston Rockets, Suns engelini rahat geçti! Alperen Şengün'den galibiyete büyük katkı
Zelenskiy yeni 'barış planını' memnuniyetle karşıladı
Zelenskiy yeni 'barış planını' memnuniyetle karşıladı
Hyundai INSTER modelinin Dynamic paketini Türkiye'de satışa sundu
Hyundai INSTER modelinin Dynamic paketini Türkiye'de satışa sundu
Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Sarıyer'de sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
Sarıyer'de sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
Bakan Kurum paylaştı: "Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız”
Bakan Kurum paylaştı: "Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız”
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
Türkiye ile Panama arasında anlaşma yolda! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada daha fazla varlık göstereceğiz
Türkiye ile Panama arasında anlaşma yolda! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada daha fazla varlık göstereceğiz
Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı