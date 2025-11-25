Yasa dışı bahis operasyonu! Paybull'a el konuldu, 25 kişi gözaltına alındı

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankası denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 25 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.​​​​​​​

Faaliyet izni iptal edilmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayında alınan kararla Paybull'un faaliyet iznini iptal etmişti. TCMB'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararda şu ifadeler yer almıştı: "Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 17/12/2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29/9/2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi."

Daha önce başsavcılık yasa dışı bahis iddiasıyla IQ Money ve Papara'ya da operasyon düzenlemişti.