Bomba asgari ücret açıklaması! "Ankara'dan aldığım bilgi" deyip net rakam verdi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplantılara başlayacak. Milyonlar, 2026 asgari ücret rakamına kilitlenmişken gazeteci Sinan Burhan'dan canlı yayında bomba açıklama geldi.
Milyonlarca çalışan ve aynı zamanda işverenler yeni asgari ücret rakamına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları için Aralık ayı işaret edilmişti.
Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı için geri sayım da başladı. İşte asgari ücrete dair masadaki zam senaryoları, en olası görülen ihtimaller ve asgari ücret kulis bilgileri...
"Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu"
TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yapan Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan şunları söyledi: "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum. Ben öyle bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Olsun.
Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Yeterli değil. Söyleyeyim. Az yani. 40 bin TL olması lazım. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu"