Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yeter ki barış bulalım, varsın sonumuz dar ağacı olsun

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Terörüz Türkiye sürecine ve komisyon heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'nin en ciddi muhatabının İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyen Bahçeli, partisine ve kendisine yönelik eleştirilere çok net ifadelerle cevap verdi. Bahçeli, "Yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın, yeter ki barış bulalım, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 3 kişilik heyetin İmralı Adası'na gitmesini değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu söyledi. Partisine ve kendisine yönelik eleştirilere de çok net ifadelerle cevap veren Bahçeli, "Yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın, yeter ki barış bulalım, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasında satır başları:

"Hiçbir başarı, hiçbir gelişme zahmetsiz olmaz. Türkiye tarihi bir eşikte. MHP varsa huzur, güven, çare, çözüm, muhabbet vardır. Merhum başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümüdür.

"MHP LAYIKIYLA TEMSİL EDİLMEKTEDİR"

Onu daha iyi anlamak ve tanıtmak için kurduğumuz Alparslan Türkeş Vakfı'nın varlığını muhafaza etmesi de önemli bir husustur. İki emaneti Ülkü Ocakları ve MHP layıkıyla temsil edilmektedir.

"ÜLKEMİZ CEHALETLE MÜCADELE ETMEKTEDİR"

Ülkemiz bir yandan yeni yüzyıla barış huzur ve kardeşlikle geçmenin telaşını sürdürüyorken bir yandan da hareket halindeki cehaletle mücadele etmektedir. Siyasi hayatları boyunca sürekli istasyon değiştirip fitnenin silahına sarılmışlardır.

MÜLAKATLARDA ELENEN ÖĞRETMEN ADAYLARI

Mülakatlarda elenen bin 610 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, KPSS'de dereceye giren ancak sınırlı kontenjan nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenlerimize atama yapılması ayrıca 14 aylık akademi eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi tekliflerimizin bir kısmıdır.

"ASIL MESELE DEĞİŞEN DÜNYADA ÖNCÜ ROL OYNAMAK”

 Bahçeli, Türkiye'nin kendi içine kapanarak küresel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek yeni yüzyıla istikamet çizemeyeceğini ifade ederek "Asıl mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır." dedi.

 “TERÖR BİTSİN DE İSTERSE SONUMUZ DARAĞACI OLSUN”

 MHP lideri Bahçeli "Bu an yeni geleceğe açılan kapıdır. Barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından rahatsızlık duyuyorlar. İstiyorlar ki birbirimize küselim, bekliyor. Diyorlar ki 'Analarımız ağlasın nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil.' Hiç kimse şehitlerinmiz üzerinden istismar parantezi açmaya kalkışmasın." ifadelerini kullandı.

 “Türk milletinin bağımsız ve onurlu yaşaması için bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahramanlarımıza minnet duyuyoruz; hiç kimse minnet duygumuzla boy ölçüşmeye yeltenmesin. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır." diyen Bahçeli şöyle devam etti:

 “Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş bizden hesap soracaklarmış, neymiş anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Mertçe ve dürüstçe haykırıyorum; yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.”

