Arçelik ve Beko'dan Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası

Arçelik ve Beko, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 'Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası'nı duyurdu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, eğitime gönül veren öğretmenlere teşekkür niteliği taşıyan kampanyayla Arçelik ve Beko, öğretmenlerin yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Kampanya ile öğretmenlere, beyaz eşya, ankastre, klima ve televizyon kategorilerinde yüzde 13 ile yüzde 15 arasında değişen indirimler, küçük ev aletlerinde ise yüzde 15'ten başlayıp yüzde 70'e varan fırsatlar sunuluyor. Kampanya, 30 Kasım'a kadar sürecek.

Arçelik ve Beko'nun öğretmenlere özel indirimleri, markaların Türkiye genelindeki mağazalarında hem de çevrim içi satış kanallarında geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, öğretmenlerin, ülke geleceğini şekillendiren en kıymetli yol göstericileri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin özverisinin, sabrının ve gayretinin yarınları inşa eden en güçlü temel olduğunu vurgulayan Karakullukçu, şöyle devam etti:

'Bu anlamlı günde Arçelik ve Beko'nun öğretmenlerimize yönelik sunduğu özel kampanya, yalnızca bir fırsat olmanın ötesinde, eğitime emek veren tüm öğretmenlerimize duyulan saygının ve teşekkürün anlamlı bir yansımasıdır. Fedakarca çalışan eğitim neferlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü katkıyı kıymetli buluyor, bu işbirliğinin toplum adına değerli bir örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.'

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de öğretmenliğin, yalnızca bilgi aktarmak değil, bir toplumun karakterini, değerlerini ve yarınlarını inşa etme sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanında her gün aynı özveriyle sınıfa giren öğretmenlerin, geleceği şekillendiren en kıymetli rehberler olduğuna dikkati çeken Dinçer, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını almak istidadını kazanmamıştır.' Biz de Arçelik ve Beko olarak, bu anlamlı sözün altındaki sorumluluğu derinden hissediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kampanyayı, öğretmenlerin yaşamlarını kolaylaştıracak ürünlere daha avantajlı koşullarla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini aktaran Dinçer, 'Onların mutluluğuna, rahatlığına ve evlerindeki konfora katkı sağlayabilmek bizler için büyük bir gurur. Bu vesileyle yarınlarımızı aydınlatan tüm eğitim neferlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.' değerlendirmesini yaptı.